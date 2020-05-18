Бывшего депутата заподозрили в продаже старых аппаратов ИВЛ

Бывшего депутата Нижегородской городской думы Валерия Гельжинеса заподозрили в попытке продажи аппаратов искусственной вентиляции легких, выпущенных в 1996-2000 годах.
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы уголовного дела, следствие считает, что Гельжинес "решил заработать на пандемии коронавируса", продавая в интернете медицинские маски. На специализированном форуме он познакомился с Игорем Бортниковым, который пытался заниматься тем же самым. Как уточняет газета, Бортников ранее был судим за грабеж и получил семь лет тюрьмы.
Гельжинес и Бортников стали работать вместе, но не смогли наладить бизнес и решили вместо масок продавать аппараты ИВЛ. Гельжинес, как утверждает следствие, нашел в интернете объявление о продаже в Костроме новых ИВЛ стоимостью пять тысяч рублей за аппарат. Небольшая стоимость связана с тем, что речь шла об устаревших модификациях техники. Разрешения на дальнейшую эксплуатацию у аппаратов не было. Гельжинес и Бортников договорились с костромской фирмой о покупке 800 приборов, продавать их они хотели по 700 тысяч рублей каждый.
Первую партию из 286 аппаратов доставили в подмосковный Раменский район. Затем Бортников и Гельжинес опубликовали в интернете объявление о продаже. На него под видом покупателя ответили полицейские, стороны договорились о продаже ста приборов. По данным РЕН ТВ, продавцы хотели получить за них 70 миллионов рублей. Бортникову предъявили обвинение в попытке мошенничества, Гельжинес пока остается подозреваемым. Обоих задержали 29 апреля.
- В МВД ранее отчитались об изъятии в Костромской и Свердловской областях полутора тысяч старых аппаратов ИВЛ, которые, по версии полиции, в Раменском районе планировала сбывать преступная группа. МВД говорило, что задержаны семь человек.
- Гельжинес ушел из городской думы в январе 2019 года. Тогда же суд в Нижнем Новгороде признал недействительным его диплом о среднем профессиональном образовании и школьный аттестат. В 2016 году Гельжинес стал банкротом из-за личных долгов на почти 20 миллионов рублей.
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