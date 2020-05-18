Бывшего депутата заподозрили в продаже старых аппаратов ИВЛ

Бывшего депутата Нижегородской городской думы Валерия Гельжинеса заподозрили в попытке продажи аппаратов искусственной вентиляции легких, выпущенных в 1996-2000 годах.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы уголовного дела, следствие считает, что Гельжинес "решил заработать на пандемии коронавируса", продавая в интернете медицинские маски. На специализированном форуме он познакомился с Игорем Бортниковым, который пытался заниматься тем же самым. Как уточняет газета, Бортников ранее был судим за грабеж и получил семь лет тюрьмы.

Гельжинес и Бортников стали работать вместе, но не смогли наладить бизнес и решили вместо масок продавать аппараты ИВЛ. Гельжинес, как утверждает следствие, нашел в интернете объявление о продаже в Костроме новых ИВЛ стоимостью пять тысяч рублей за аппарат. Небольшая стоимость связана с тем, что речь шла об устаревших модификациях техники. Разрешения на дальнейшую эксплуатацию у аппаратов не было. Гельжинес и Бортников договорились с костромской фирмой о покупке 800 приборов, продавать их они хотели по 700 тысяч рублей каждый.

Первую партию из 286 аппаратов доставили в подмосковный Раменский район. Затем Бортников и Гельжинес опубликовали в интернете объявление о продаже. На него под видом покупателя ответили полицейские, стороны договорились о продаже ста приборов. По данным РЕН ТВ, продавцы хотели получить за них 70 миллионов рублей. Бортникову предъявили обвинение в попытке мошенничества, Гельжинес пока остается подозреваемым. Обоих задержали 29 апреля.