Суд в Татарстане вынес приговор по делу о пытках в полиции

Нижнекамский городской суд Татарстана вынес приговоры пятерым бывшим полицейским по делу о пытках 22-летнего Ильназа Пиркина, после которых он покончил с собой. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на "Зону права".

Бывшие оперативники МВД Гадель Рахимов, Михаил Логачев, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев получили от 11 до шести лет и трёх месяцев колонии. Начальника отделения по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска Управления МВД Рината Ахметшина приговорили к девяти годам лишения свободы.

Прокуратура запрашивала подсудимым до 14 лет колонии. В зависимости от роли каждого бывших сотрудников МВД обвиняли в превышении полномочий с применением насилия, доведении до самоубийства, а также в получении взятки.

22-летний житель Нижнекамска Ильназ Пиркин, который вместе со знакомым украл автомагнитолу и другие вещи из чужого автомобиля, покончил с собой 19 октября 2017 года. Перед этим он провел почти весь день в местном отделе полиции, где его избивали и пытали, заставляя признаться в 47 кражах из автомобилей. Юношу отпустили только после того, как он подписал явку с повинной. Перед самоубийством Пиркин записал на мобильный телефон несколько видеопосланий, в одном из них рассказал о пытках, которым его подвергали.