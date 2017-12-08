После самоубийства в полиции Нижнекамска заведено 9 уголовных дел

В Татарстане возбуждено девять уголовных дел, связанных с гибелью Ильназа Пиркина, который покончил с собой после допроса в полиции Нижнекамска. Об этом в пятницу отчитался Следственный комитет республики.

Четверым сотрудникам нижнекамского управления МВД предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий с применением насилия. При этом в ведомстве подчеркнули, что к преступлению могут быть причастны и другие сотрудники подразделения.

Возбуждены дела о доведении до самоубийства и о халатности. Сообщается, что работники морга потеряли одежду потерпевшего, которая включена в список вещественных доказательств.

Речь идет о деле Ильназа Пиркина, который в октябре вместе со знакомым украл автомагнитолу и другие вещи из чужого автомобиля. Из-за бездействия следователей потерпевший вместе со своим другом самостоятельно нашли воров, которые впоследствии полностью возместили им ущерб.

Позднее об этом узнали полицейские. 25 октября они избили пострадавшего от кражи и его друга, предположительно – за самоуправство.

Сам Ильназ Пиркин, который совершил кражу, 19 октября покончил с собой после пыток в ОВД. Как стало известно 2 ноября, в полиции задержанного заставляли взять на себя вину за 47 автомобильных краж вместо одной. По делу о гибели Пиркина арестованы трое полицейских. Подробнее об этом деле и пытках в полиции Нижнекамска читайте здесь.