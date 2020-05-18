По иску экс-акционеров ЮКОСа арестованы права на бренд "Столичная"

Бывшие акционеры корпорации ЮКОС, которые требуют от России выплаты многомиллиардной компенсации за утерянные активы, добились в суде Нидерландов ареста прав на использование брендов российской водки "Столичная" и "Московская" на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Об этом в понедельник сообщает NRC и агентство Reuters.

"Пока Россия игнорирует решения международных судов, мы будем конфисковывать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарный знак в Нидерландах — это только начало", — приводит "Медиазона" слова бывшего акционера ЮКОСа Тима Осборна.

Как пишет Reuters, суд принял решение об аресте прав 7 мая, российское государство было оповещено о нём на прошлой неделе.

В пятницу 15 мая министерство юстиции России сообщило о том, что Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги, взыскавшего с неё около 57 миллиардов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. ​Кассационная жалоба подана в Верховный суд Нидерландов. Когда она будет рассмотрена, пока неясно.

В сообщении ничего не говорилось об аресте активов, и неясно, связана ли подача кассационной жалобы с арестом прав на бренды. Представитель России лишь заявил, вердикт Апелляционного суда не означает автоматического запуска процедуры ареста российских активов за рубежом. Истцы, однако, придерживаются иного мнения, ранее они заявили, что будут добиваться ареста имущества России в ряде юрисдикций.