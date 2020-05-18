ВРНС просит прокуратуру проверить конспирологические теории о COVID-19

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) - выступающей с ультраконсервативных позиций общественной организации, возглавляемой патриархом Кириллом - обратился в генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку обстоятельств, которые привели к возникновению и распространению коронавируса в мире и России, а также расследовать сообщения о том, что подготовка вакцины против COVID-19 может быть использована для создания биологического оружия или электронной слежки за людьми.
В письме, опубликованном на сайте ВРНС, говорится, что "распространение коронавируса COVID-19 нанесло невиданный ущерб миру в целом и Российской Федерации в частности". Авторы просят правоохранительные органы проверить сообщения о якобы искусственном происхождении вируса. При этом цитируются конспирологические сообщения ряда СМИ с намёками на возможную причастность к созданию и распространению вируса фонда Рокфеллера и Билла Гейтса.
Авторы письма просят также расследовать деятельность Всемирной организации здравоохранения, и, в том числе, усилия по разработке вакцины от COVID-19. Они опасаются, что при подготовке вакцины может быть собран генетический материал, на основании которого впоследствии может быть создано "этническое генетическое биологическое оружие", а также "электронные человеко-носимые паспорта вакцинации". Чтобы не допустить этого, авторы письма призывают обеспечить, чтобы над вакциной в России работали только российские учёные под контролем спецслужб.
- В письме нет прямых утверждений истинности конспирологических теорий относительно коронавируса, однако ряд из них предлагается проверить.
- ВГТРК недавно сняла с эфира несколько выпусков программы "Бесогон-ТВ" Никиты Михалкова, в которых он, в частности, утверждал, что Билл Гейтс может использовать эпидемию для вживления людям "жидких чипов".
- Заместитель главы ВРНС предприниматель Константин Малофеев, известный правоконсервативными взглядами, недавно переболел коронавирусной инфекцией. После этого он пообещал инициировать расследование причин эпидемии. "Всемирный Русский Народный Собор инициирует полномасштабное расследование причин пандемии, охватившей весь мир. Мы должны разобраться, действительно ли причиной этому стала непрожаренная летучая мышь, или все же за трагедией стоят «звери» покрупнее: спецслужбы, элитные группировки или транснациональные корпорации" - написал Малофеев в своём телеграм-канале.
- Однозначно причины того, почему коронавирус начал распространяться в человеческой популяции, пока не установлены. Подавляющее большинство специалистов, однако, исключает версию искусственного происхождения вируса.
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