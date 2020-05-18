ВРНС просит прокуратуру проверить конспирологические теории о COVID-19

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) - выступающей с ультраконсервативных позиций общественной организации, возглавляемой патриархом Кириллом - обратился в генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку обстоятельств, которые привели к возникновению и распространению коронавируса в мире и России, а также расследовать сообщения о том, что подготовка вакцины против COVID-19 может быть использована для создания биологического оружия или электронной слежки за людьми.

В письме, опубликованном на сайте ВРНС, говорится, что "распространение коронавируса COVID-19 нанесло невиданный ущерб миру в целом и Российской Федерации в частности". Авторы просят правоохранительные органы проверить сообщения о якобы искусственном происхождении вируса. При этом цитируются конспирологические сообщения ряда СМИ с намёками на возможную причастность к созданию и распространению вируса фонда Рокфеллера и Билла Гейтса.

Авторы письма просят также расследовать деятельность Всемирной организации здравоохранения, и, в том числе, усилия по разработке вакцины от COVID-19. Они опасаются, что при подготовке вакцины может быть собран генетический материал, на основании которого впоследствии может быть создано "этническое генетическое биологическое оружие", а также "электронные человеко-носимые паспорта вакцинации". Чтобы не допустить этого, авторы письма призывают обеспечить, чтобы над вакциной в России работали только российские учёные под контролем спецслужб.