СК проверит 19 регионов из-за нарушений по выплатам медикам

Следственный комитет начал проверку в 19 регионах России из-за нарушений выплат медикам, работающим с больными COVID-19. Как говорится на сайте СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести такие проверки в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Северной Осетия-Алании, Якутии, Мурманской, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской, Вологодской, Нижегородской, Архангельской, Смоленской, Белгородской областях, в Краснодарском и Пермском краях и в других регионах.

Дополнительные выплаты медикам за работу с коронавирусными больными в конце апреля пообещал президент РФ Владимир Путин. В стационарах врачи получат доплату в размере 80 тысяч рублей, средний медперсонал — 50 тысяч, младший медперсонал — 25 тысяч. В скорой помощи врачам должны платить дополнительно 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям — 25 тысяч. Дополнительные выплаты медики должны получать в течение трех месяцев, начиная с апреля. В начале мая медицинские работники начали жаловаться, что обещанные им выплаты за апрель задерживаются.

"17 сотрудников "скорой помощи" в городе Дивногорске Красноярского края обратились к депутату местного городского совета за помощью в связи с тем, что им не выплачивают обещанные надбавки за работу с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, а также не обеспечивают средствами индивидуальной защиты", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Во время обращения к россиянам Путин заявил, что по состоянию на 9 мая выплаты за апрель получили только 56 тысяч медиков — это меньше половины тех, кому были положены надбавки. Деньги, по словам президента, выплатили только в 56 регионах, хотя средства, заложенные на это в апреле, поступили во все регионы.

В ходе обращения президент также отметил, что социальные работники получат специальную федеральную доплату за работу с 15 апреля по 15 июля. Врачи, работающие в социальных учреждениях, получат 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а при работе с заболевшими COVID-19 — 60 тысяч рублей.