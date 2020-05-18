Путин: в Дагестане занимаются самолечением и поздно идут к врачу

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что главной причиной множества тяжёлых случаев коронавирусной инфекции в Дагестане является то, что жители республики поздно обращаются за медицинской помощью и занимаются самолечением. Он сослался на мнение "специалистов", подчеркнув, что следует проверить и то, как в Дагестане соблюдают самоизоляцию.
Путин указал и на жалобы дагестанцев, что "необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме". Совещание с участием Путина транслировала "Россия-24", на слова президента обратила внимание "Медиазона". Президент в понедельник провёл видеоконференцию о ситуации в Дагестане - после того, как из республики начали поступать многочисленные сообщения о большом числе смертей от коронавирусной инфекции и "внебольничной пневмонии".
Министр здравоохранения Дагестана, в частности, сообщил, что в республике от "внебольничной пневмонии" за последнее время умерли более 600 человек. В официальную статистику смертей от коронавируса они не попали. COVID-19 по состоянию на 18 мая назван в Дагестане причиной смерти 29 человек. От пневмонии в Дагестане умерли более 40 медицинских работников. Сам Путин заявил, что "увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников". При этом, по словам министра, все случаи "внебольничной пневмонии" в республике врачи сейчас рассматривают как потенциально вызванные коронавирусом.
Путин поручил выделить Дагестану необходимую помощь: "и финансовую, и материальную, и кадровую". В частности, будут доставлены тест-системы, о нехватке которых рассказали президенту. Также минобороны России поручено построить в республике многофункциональный медицинский центр.
- По последним официальным данным, Дагестан находится на пятом месте среди регионов России по числу зараженных коронавирусом: всего в республике выявлено 3460 случаев заболевания. С учетом того, что в республике живут немногим менее 3 млн человек, Дагестан находится на 26-м месте по показателю числа смертей на 100 тысяч человек и на 34-м — по числу зараженных на 100 тысяч человек.
- Пандемия вызвала кризис системы здравоохранения в Дагестане. В городских и сельских больницах, как рассказывали источники "Медузы", заканчиваются места, а скорую помощь по вызову в Махачкале дождаться почти невозможно. Одному из опрошенных "Медузой" жителей дагестанской столицы, которые обратились в эту службу в последние недели, сказали, что скорая будет в течение суток. Другой жительнице Махачкалы сообщили, что перед ней в очереди около четырехсот человек.
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