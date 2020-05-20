Абсурд советского. Александра Вагнер – о Ватутине и Киеве

Петиция о демонтаже памятника советскому генералу Николаю Ватутину набрала 10 тысяч голосов, и теперь Киевский городской совет, согласно закону, обязан ее рассмотреть. Автор петиции – Вадим Поздняков, лидер харьковской организации "Декоммунизация. Украина", которая ведет учет и хронологию процесса избавления страны от памятников советского прошлого. Поздняков предлагает перезахоронить останки военачальника на одном из кладбищ Киева, а его статую из киевского Мариинского парка убрать.



Ватутина похоронили в парке после смерти в госпитале в апреле 1944 года. 42-летний генерал армии скончался от ранений, полученных в перестрелке с бойцами Украинской повстанческой армии. Тогда он командовал 1-м Украинским фронтом, который провел успешную операцию по освобождению Киева от нацистских войск. Монумент рядом с захоронением был установлен в 1948 году, и с тех пор городские власти продолжают за ним ухаживать. Никаких заявлений о возможном демонтаже мэрия украинской столицы не делала.​

Советский миф о героизме Ватутина возник вокруг истории о том, что генерал в конце февраля 1944 года храбро вступил в бой с многочисленной "бандой бандеровцев" в районе Ровно. Описания ранения Ватутина есть, например, в мемуарах члена Военного совета 1-го Украинского фронта Константина Крайнюкова, который находился на месте событий в момент перестрелки. Они изобилуют фразами типа "факелом вспыхнула легковая машина командующего", призывом Ватутина "Все к бою!" и тому подобными советскими штампами. Но в реальности дело, как это обычно бывает, обстояло прозаичнее. Ватутин направился в район, где, по данным контрразведки, находились "вооруженные банды", как назывались сотни Украинской повстанческой армии в советских отчетах. В одном из таких документов, подготовленных для Никиты Хрущева, прямо говорилось о "беспечности в охране командующего фронтом". Там же упоминается о том, что в бой Ватутин не вступал, а после того, как по машинам был открыт огонь, развернулся и уехал восвояси. Звание Героя Советского Союза оставшемуся навеки молодым генералу присвоили в 1965 году посмертно, накануне 20-летия Дня Победы. Тогда Кремль впервые организовал масштабную кампанию всесоюзных торжеств.

Миф о личном вооруженном сопротивлении украинским националистам и полученном в его ходе смертельном ранении не позволял хоронить Ватутина иначе, как в центре Киева, в парке, и увенчать могилу внушительным монументом. Кажется, это не столько памятник непосредственно Ватутину, сколько памятник советской борьбе против бандеровцев. Отсюда и пышность постамента, и отважный взгляд гранитной статуи, и местонахождение: захоронение Ватутина можно видеть из окон Верховной рады, здание которой было построено специально для нужд Верховного совета УССР. Факт такого соседства сегодня кажется нелепым. Это разглядели и потомки военачальника. Дочь генерала Елена Ватутина несколько лет назад в интервью Радио Свобода рассказала, что все были против идеи установки памятника в центральном киевском парке, но Хрущев, дескать, никого слушать не хотел. Семья Ватутина уже несколько лет призывает к перезахоронению останков, за это после появившейся петиции выступил и внук Ватутина Александр, который предлагает провести церемонию с воинскими почестями.

Благодаря открытости архивов отчётливее заметен абсурд противоречивой истории гибели высокопоставленного советского военного

Рассматривая возможный перенос захоронения Ватутина, приходится принимать во внимание и другие аргументы. Во-первых, законы Украины, регулирующие процессы декоммунизации, запрещают демонтаж памятников, расположенных над захоронениями. В таких случаях разрешается сохранять символику тоталитарных режимов (в данном случае коммунистическую), ведь на плите у основания скульптуры есть мозаичное изображение ордена Отечественной войны с серпом и молотом, которые должны были бы устранить, если бы речь шла просто о памятнике, а не о могиле. Видимо, по этой причине в киевском Институте национальной памяти уже заявили о бесперспективности петиции.

Во-вторых, можно рассматривать статую Ватутина с точки зрения эстетики: она представляет собой один из примеров соцреализма в скульптуре. Ее автор, скульптор Евгений Вучетич, создал, помимо прочих, монумент "Воин-освободитель" в берлинском Трептов-парке и установленную в Нью-Йорке аллегорическую статую "Перекуем мечи на орала", которые пока никто не собирается сносить. Статуя Ватутина могла бы стать частью туристического маршрута по памятникам соцреализма в Киеве, ради которых, теперь благодаря безвизовому режиму, сюда приезжают и некоторые западные туристы.

Помимо этого, при всём непростом отношении украинского общества к советскому прошлому, особенно в свете войны в Донбассе и аннексии Крыма, нельзя не заметить, что систематическое отрицание практик и систем, которые использовал по отношению к Украине как СССР, так и теперь Россия, стало в новых условиях позитивной программой. Но постколониальный синдром пройдет, и памятник Ватутину может превратиться в символ, высвечивающий непростую судьбу украинских земель. Благодаря нынешней открытости архивов и более честному изложению истории отчётливее заметен абсурд и противоречивой истории гибели высокопоставленного советского военного, и самого советского мышления, по логике которого могила была устроена в центральном парке столичного города, куда и в советское время ходили гулять влюбленные пары, да еще и напротив окон, за которыми заседают депутаты.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода​

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