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Время Свободы: Лукашенко начал хватать "майданутых"

Время Свободы: Лукашенко начал хватать "майданутых"
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Время Свободы: Лукашенко начал хватать "майданутых"

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Правила «всенародного голосования» по поправкам к Конституции, которое пройдет с 25 июня по 1 июля, открывает широкие возможности для фальсификаций – отмечают эксперты*** В Белоруссии задержан муж одного из кандидатов в президенты Светланы Тихановской, Александр Лукашенко заявляет, что не допустит в стране майдана***Дональд Трамп рассматривает возможность использовать войска, чтобы прекратить беспорядки, вспыхнувшие после смерти при аресте полицией афроамериканца Джорджа Флойда

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