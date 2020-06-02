Время Свободы: Лукашенко начал хватать "майданутых"

Правила «всенародного голосования» по поправкам к Конституции, которое пройдет с 25 июня по 1 июля, открывает широкие возможности для фальсификаций – отмечают эксперты*** В Белоруссии задержан муж одного из кандидатов в президенты Светланы Тихановской, Александр Лукашенко заявляет, что не допустит в стране майдана***Дональд Трамп рассматривает возможность использовать войска, чтобы прекратить беспорядки, вспыхнувшие после смерти при аресте полицией афроамериканца Джорджа Флойда