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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Киев и американские выборы

Дороги к свободе. Киев и американские выборы
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Дороги к свободе. Киев и американские выборы

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Как повлияет на украинско-американские отношения история с обнародованием записей разговора Порошенко и Байдена? Зачем Владимиру Зеленскому новый скандал? Провокация или ситуация? Собеседники Виталия Портникова - Александр Данилюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и Данило Лубкивский, бывший замминистра иностранных дел Украины.

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