Дороги к свободе. Киев и американские выборы

Как повлияет на украинско-американские отношения история с обнародованием записей разговора Порошенко и Байдена? Зачем Владимиру Зеленскому новый скандал? Провокация или ситуация? Собеседники Виталия Портникова - Александр Данилюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и Данило Лубкивский, бывший замминистра иностранных дел Украины.