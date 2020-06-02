Как повлияет на украинско-американские отношения история с обнародованием записей разговора Порошенко и Байдена? Зачем Владимиру Зеленскому новый скандал? Провокация или ситуация? Собеседники Виталия Портникова - Александр Данилюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и Данило Лубкивский, бывший замминистра иностранных дел Украины.
Другие материалы
-
02 июня 2020
Дороги к свободе. Киев и американские выборы
-
-
-
-
05 мая 2020
Дороги к свободе. Зачем Кремлю крымская земля?
-
28 апреля 2020
Дороги к свободе. Пасха, Лавра, коронавирус