В России за сутки выявлены 9263 инфицированных коронавирусом, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев с начала вспышки приблизилось к 300 тысячам и составило 299 941.
Четвёртые сутки подряд, согласно официальной статистике, выявляется менее десяти тысяч инфицированных. Число умерших от коронавируса за день, по официальным данным, составило 115, за всё время — 2837. Выздоровели за сутки 5921 человек, а всего 76 130.
У 43 процентов новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
- По общему количеству заразившихся лидирует Москва, в ней инфицированы с начала инфекции 149 607 человек. Следом — Московская область, 29 188. За ней — Санкт-Петербург, 11 340 заразившихся, Нижегородская область (6952), Дагестан (3553), Свердловская область (2999) Краснодарский край (2792), Мурманская (2684), Ростовская (2645) и Тульская области (2637).
- Из-за распространения коронавируса министерство здравоохранения приостановило вакцинацию населения в рамках национального календаря прививок, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев. Он объяснил это тем, что эпидемия уже создаёт нагрузку на иммунитет, цитирует его РИА "Новости".
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