В России за сутки выявлены 9263 инфицированных коронавирусом, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев с начала вспышки приблизилось к 300 тысячам и составило 299 941.

Четвёртые сутки подряд, согласно официальной статистике, выявляется менее десяти тысяч инфицированных. Число умерших от коронавируса за день, по официальным данным, составило 115, за всё время — 2837. Выздоровели за сутки 5921 человек, а всего 76 130.

У 43 процентов новых пациентов нет клинических проявлений болезни.​