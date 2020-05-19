Адвокат: шаману Габышеву дают неизвестные препараты

Стало известно об условиях содержания якутского шамана Александра Габышева в психоневрологическом диспансере, куда он попал 12 мая накануне своего нового похода в Москву.
Как рассказала Сибирь.Реалии адвокат шамана Ольга Тимофеева, он чувствует себя хорошо, спокоен. Защите удалось добиться того, чтобы ему передали сотовый телефон. Теперь у него есть возможность выходить на связь в течение нескольких минут в день, сообщила адвокат.
По её словам, шаману дают какие-то препараты, названия и назначение которых Габышеву не говорят. Кроме того, каждый день к нему приходят люди в штатском и разговаривают. Суть этих бесед – уговорить его отказаться от походов в Москву, рассказала Тимофеева.
- Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
- Отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.