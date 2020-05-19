Адвокат: шаману Габышеву дают неизвестные препараты

Стало известно об условиях содержания якутского шамана Александра Габышева в психоневрологическом диспансере, куда он попал 12 мая накануне своего нового похода в Москву.

Как рассказала Сибирь.Реалии адвокат шамана Ольга Тимофеева, он чувствует себя хорошо, спокоен. Защите удалось добиться того, чтобы ему передали сотовый телефон. Теперь у него есть возможность выходить на связь в течение нескольких минут в день, сообщила адвокат.

По её словам, шаману дают какие-то препараты, названия и назначение которых Габышеву не говорят. Кроме того, каждый день к нему приходят люди в штатском и разговаривают. Суть этих бесед – уговорить его отказаться от походов в Москву, рассказала Тимофеева.