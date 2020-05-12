ОМОН задержал и увёз в психиатрическую больницу якутского шамана Александра Габышева, который в прошлом году обещал изгнать из Кремля президента России Владимира Путина. Об этом сообщает “МБХ медиа” со ссылкой на координатора “Правозащиты Открытки” Алексея Прянишникова.

По утверждению правозащитника, дом шамана в Якутске штурмовали не менее 20 сотрудников спецназа. С чем связано задержание — неизвестно. Сегодня к Габышеву несколько раз приходили люди, который представлялись медицинскими работниками и просили протестировать его на коронавирус. Вместе с ним задержаны двое его сторонников за нарушение режима самоизоляции.

Габышев стал известен весной 2019 года, когда отправился пешком в Москву для проведения обряда изгнания президента России Владимира Путина из Кремля.

Он был задержан с привлечением спецназа 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он стал подозреваемым в уголовным делом о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза, сделанная по заказу следствия, признала Габышева невменяемым.

После этого Габышев пытался возобновить поход и обещал сделать это вновь в июне. Уголовное дело против него приостановлено на время эпидемии. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести.

"Происходящее может выглядеть нереальным, но в действительности это очередной пример жестокого подавления прав человека в современной России", — отметили в организации.