Россия за год стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство

Россия за первые четыре месяца 2020 года предоставила гражданство почти 216 тысячам человек. Это в два с половиной разабольше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики МВД.

По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые приводит РБК, основная часть людей, которая получила российское гражданство,— это граждане Украины – жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В 2019 году их доля увеличилась сразу в два раза, до 60 процентов, а в первом квартале 2020 года достигла 67 процентов - российские паспорта получили свыше 108 тысяч граждан Украины.

Летом прошлого года Владимир Владимир Путин подписал указ о расширении упрощённого порядка получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее российский паспорт по этой процедуре могли получить только жители "ДНР" и "ЛНР".

В апреле этого года Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство России без отказа от иностранного. До этого при подаче заявления на гражданство иностранцы должны были подтвердить, что они обратились в уполномоченные органы в своей стране с заявлением об отказе от гражданства.

Согласно Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы в Россию предполагается привлечь 5–10 миллионов человек, пишет РБК.



Издание The Bell отмечает, что численность населения России стремительно сокращается второй год подряд. За январь – октябрь 2019 года естественная убыль достигла почти 260 тысяч человек.