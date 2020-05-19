"Медиазона" сообщила о 186 умерших в России от коронавируса медработниках

В России от последствий заражения коронавирусом погибли по меньшей мере 186 медицинских работников, подсчитало издание “Медиазона”. Процентное соотношение гибели медиков в разы выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. Издание учло в том числе те случаи, где официальной причиной смерти могли быть заявлены отличные от вируса причины.

Издание перепроверило составляемый российскими врачами “список памяти”, где коллеги фиксируют смерти медицинских сотрудников от вируса. Журналистам удалось подтвердить 165 имён из 239 в списках, кроме того, к нему была добавлена информация о 40 погибших сотрудниках в Дагестане. Кроме того, им удалось найти официальную информацию о восьми случаях, которых 18 мая в “Списке памяти” не было.

Около половины подсчитанных погибших — это младший и средний медицинский персонал. Чаще всего в России от COVID-19 умирают медсёстры и медбратья — среди них 38 погибших. 18 случаев гибели приходится на хирургов, 15 на терапевтов, 14 на санитарок, 13 — на фельдшеров скорой помощи. 12 погибших — водители скорой помощи, 11 — анестезиологи-реаниматологи.

Издание отмечает, что высокая смертность медиков может объясняться двумя факторами: или общая смертность в России занижена, и поэтому доля медицинских работников непропорционально высокая, или медработники в стране не защищены от заражения вирусом при контакте с пациентами.