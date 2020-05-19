Депутата Янкаускаса оштрафовали за акции протеста прошлого года

Суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса за участие в митингах 14 и 18 июля 2019 года на Трубной площади. Ему назначили два штрафа в 15 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения публичной акции.

По словам Янкаускаса, суть административного дела в отношении него он узнал за 10 минут до заседания суда. Протоколы были составлены без его участия. За акцию 14 июля Янкаускас уже был арестован на 10 суток. Летом 2019 года он трижды отбывал административный арест из-за акций за честные выборы. Каждый раз его задерживали на выходе из спецприёмника. Депутат был одним из незарегистрированных оппозиционных кандидатов на последних выборах в Мосгордуму.

Оппозиционные кандидаты не были допущены на выборы в Московскую думу из-за того, что собранные ими подписи забраковал избирком. Это привело к массовым протестам в Москве. Власти считают их массовыми беспорядками. По делам, возбужденным после митингов, несколько человек получили реальные сроки лишения свободы.