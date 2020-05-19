Конференция ВОЗ поддержала расследование в связи с пандемией. Видео

Конференция Всемирной организации здравоохранения на уровне министров здравоохранения поддержала резолюцию, в которой говорится о необходимости тщательно расследовать меры, принятые разными странами мира в ответ на пандемию коронавирусной инфекции.

Проект резолюции был предложен Евросоюзом при поддержке более 100 стран, включая Китай и Россию. Он был принят без формального голосования, ни одна страна, в том числе и США, не выступила с возражениями.

В документе содержится призыв провести "беспристрастную, независимую и всестороннюю оценку" международной реакции на распространение коронавируса. При этом в нём нет призывов выяснить обстоятельства появления вируса и не упоминается Китай как страна, где новый вирус был впервые выявлен.

Совещание ВОЗ проходило в формате видеоконференции в течение двух дней. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию самым серьёзным вызовом нашего времени и подчеркнул, что пока не удалось найти действенных средств подавления пандемии. По словам Гутерриша, "разные страны применяют разные, иногда спорные стратегии против распространения вируса". По его словам, человечеству приходится платить тяжёлую цену за несоблюдение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Один из самых активных критиков ВОЗ в связи с пандемией - президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне считают, что Пекин скрывал истинные масштабы и темпы распространения эпидемии. Руководство ВОЗ , по мнению американских властей, слепо верило данным, поступающим из Пекина, и не сумело оценить серьезность угрозы. Во вторник Трамп призвал ВОЗ в течение тридцати дней "улучшить свою работу". Если этого не произойдёт, США могут пересмотреть своё членство в организации и сделать временную приостановку её финансирования постоянной.