Сотни москвичей получили штрафы за нарушение карантина, не покидая дом

Сотни москвичей, не выходя из дома, получили штрафы за нарушение так называемого режима самоизоляции и отсутствие на своих телефонах приложения "Социальный мониторинг", сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Некоторым из них пришло постановление о штрафе за выход из квартиры, когда их забирали в больницу, другие не смогли установить приложение соцмониторинга из-за технических требований мобильного телефона, но тоже получили взыскания. Оштрафованные создали специальную группу в фейсбуке и намерены подать коллективный иск в суд.

Известность получила история профессора Российского университета дружбы народов Ирины Карабулатовой, которая является инвалидом первой группы и прикована к постели. Ранее ей пришёл штраф на 4 тысячи рублей, признанный московскими властями несправедливым. Однако во вторник ей пришло уже второе взыскание на ту же сумму.

Также штраф за нарушение режима самоизоляции получил заведующий лабораторией машинного интеллекта Московского физико-технического института, профессор РАН Константин Воронцов, хотя он соблюдал карантин и из дома не выходил.

В правительстве Москвы признали, что приложение может работать со сбоями и пообещали, что все несправедливые штрафы будут "достаточно быстро" отменены, но для этого пострадавшие должны обратиться в главное контрольное управление города через портал mos.ru.

Власти также заверили, что если у граждан нет технической возможности установить приложение соцмониторинга (например, у многих пенсионеров – старые кнопочные мобильные телефоны, не позволяющие это сделать), то департамент информационных технологий мэрии предоставит им на период болезни бесплатный телефон с уже предустановленным приложением, а волонтёры помогут разобраться с тем, как им пользоваться.