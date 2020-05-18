Цифровой ошейник. Люди в системе тотального контроля властей

Российские власти под предлогом борьбы с распространением нового коронавируса ужесточают контроль над гражданами. Во многих регионах страны уже действуют цифровые пропуска. Помимо этого, в Москве всех заболевших простудными заболеваниями, которые лечатся дома, обязывают устанавливать в телефоне специальное приложение – оно фактически следит за людьми и даже выписывает штрафы за нарушение режима самоизоляции. Сколько стоит сорваться с "цифрового ошейника"? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В субботу 16 мая в ряде СМИ и информационных агентств со ссылкой на пресс-службу МВД России появились публикации о штрафах за "бездействие при коронавирусе". В ведомстве разъяснили, что те, кто вернулись из-за границы и не сообщили об этом "куда следует", или не оставили информацию о своем фактическом месте пребывания, нарушают Административный кодекс и могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Такой же штраф грозит тем, кто уклоняется от обязательного тестирования на коронавирус.

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Но третье основание для принудительной спонсорской помощи государству на сумму от 15 до 40 тысяч лично меня поставило в тупик. Основанием может стать, цитирую "обращение за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья".

Видимо, если выяснится, что причиной ухудшения состояния здоровья был коронавирус, ценник подскочит до 40 тысяч

Если верить написанному ТАСС, (а агентство в свою очередь цитирует официального представителя МВД), то случись у меня внезапно приступ аппендицита, обширный инфаркт или просто температура, я должен посетить медицинскую организацию. А обращение за медицинской помощью на дому мне будет "стоить" 15 тысяч. Видимо если выяснится, что причиной ухудшения состояния здоровья был коронавирус, ценник подскочит до 40 тысяч. Есть, конечно, слабая надежда, что правоохранители имели в виду совсем не то, что сказали в пресс-службе, но живя всю жизнь бок о бок с этим государством, я бы на это сильно не рассчитывал.

Справедливости ради­ следует отметить, что пока штрафы размером 15 и уж тем более 40 тысяч рублей – экзотика. Основная масса – в размере от 4 до 5 тысяч за нарушение режима самоизоляции. Зато тут уж власти берут числом. Особенно рьяно действует столица. По данным департамента информационных технологий московской мэрии, к концу прошлой недели власти выписали более 70 тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Основанием, как правило, служит нарушение пропускного режима – если, например, человек не оформил цифровой пропуск и поехал куда-то на машине, первая же камера – его. В Москве и ряде других регионов вступил в действие "перчаточно-масочный" режим. И теперь основанием для штрафа в 4-5 тысяч рублей будет появление в общественном месте (метро, наземном транспорте или в магазине) без маски или перчаток.

За теми же, кто сидит на строгом карантине, потому что заболел или находится в "группе риска" – помогает следить специальное приложение "Социальный мониторинг", которое все чаще называют "цифровым ошейником". Причем врач, который приходит к людям с подтвержденным тестом на коронавирус, больше занят тем, чтобы сфотографировать пациента для "базы ФСБ". Так выразилась врач, которая пришла к одному из моих родственников. Речь о системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, которая покрывает практически всю жилую территорию города и которой действительно активно пользуется ФСБ, и МВД. После фотографирования доктор заполняет на пациента длинную анкету, большая часть вопросов в которой никакого отношения ни к болезни, ни к ее лечению отношения не имеет.

Проспал или не услышал сигнал уведомления – плати еще штраф

Еще один обязательный момент – подписание договора на оказание медицинской помощи, в котором мелким шрифтом внесено обязательство установить и использовать в соответствии со всеми предписаниями мобильное приложение "Социальный мониторинг". Потом больным приходит смс-уведомление о том, что они обязаны в течение суток установить и активировать мобильное приложение, которое требует доступа практически ко всему, что есть в телефоне – от камеры и метки геоданных до контактов и аккаунтов в соцсетях. Отказ от установки – штраф 4 тысячи рублей.

Время от времени приложение требует сделать и отослать "селфи", чтобы удостовериться, что пациент не пошел прогуляться, "забыв" телефон с приложением там, где им (пациенту и телефону) положено находиться. Проспал или не услышал сигнал уведомления – плати еще штраф. На прошлой неделе мэрия Москвы вынуждена была отменить 400 штрафов за "селфи", которые приложение требовало послать в ночное время.

Пока под жестким цифровым прессингом находятся те, кто заболел коронавирусом или имел подтвержденный контакт с заболевшим. Однако ситуация может измениться. В Москве объявили о начале массового тестирования на антитела к COVID-19. И когда этот процесс наберет критическую массу, власти, скорее всего, попытаются обязать надеть "цифровой ошейник" на всех, у кого антител обнаружено не будет. На том основании, что все они станут представлять собой "группу риска". Более того, соблазн в том или ином виде сохранить систему тотального цифрового контроля и после завершения эпидемии для властей может оказаться слишком велик.

Свое мнение на этот счет высказал руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги Андрей Колесников:

Финансовая зависимость людей от действий государства в период карантинных ограничений только усиливается. В обмен на скудную и уже запоздалую помощь, которая далеко не всегда эффективно работает, российская государственная машина ускоренными темпами строит систему тотального цифрового контроля за жизнью граждан. Создаваться эта система начала задолго до появления коронавируса и, судя по всему, останется в России и после карантина. Загоняют в систему людей при помощи штрафов, и этот "кнут" гораздо мощнее "пряников" от государства.

На днях российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что и после окончания пандемии такой свободы, какая существовала раньше, уже не будет. И непонятно, чего в его словах было больше – сожаления или неприкрытой радости.

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