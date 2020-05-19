Собянин: "Москва ещё долго будет жить в режиме ограничений"

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что город ещё долго будет жить в режиме ограничений. Он не назвал возможных сроков выхода из карантина, отметив, что москвичи на данный момент всё ещё находятся в "серьёзной зоне риска".

Отвечая на вопрос о том, когда горожане смогут гулять в парках и заниматься спортом на свежем воздухе, Собянин сказал, что это будет возможно только когда число смертей от коронавирусной инфекции начнёт снижаться, а также когда медики "будут выявлять не тысячи новых заболевших в день, а десятки или сотни".

По словам мэра, сейчас врачи в Москве проводят около 100 тысяч тестов в сутки. В больницах города при этом находятся 18 тысяч тяжелобольных пациентов с COVID-19.

В последние дни в Москве выявляют в среднем около 3,5 тысяч инфицированных ежедневно, от инфекции, по официальным данным, за сутки умирают несколько десятков человек. Каковы критерии отнесения пациентов к тяжелобольным, из слов Собянина неясно. Минздрав России ранее сообщал, что по всей стране к аппаратам ИВЛ подключены около 1,5 тысяч больных коронавирусной инфекцией.



Собянин заявил, что московские власти прогнозировали на середину мая "огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных" и серьёзно опасались того, что "система здравоохранения не справится с их наплывом" и наступит "гуманитарная катастрофа". "Прогноз был ужасным, но он не сбылся", – сказал Собянин, отметив, что это в первую очередь заслуга москвичей, которые ответственно подошли к требованиям режима самоизоляции.

Собянин анонсировал открытие 25 мая многофункциональных центров "Мои документы" и возобновление оказания плановой медицинской помощи в нескольких больницах, ранее перепланированных под лечение пациентов с COVID-19. Решения о возможном снятии некоторых других карантинных мер будут приниматься не раньше конца текущего месяца – когда станет ясно, не произошло ли роста заболеваемости после возобновления работы промышленных и строительных предприятий. Собянин снял с них ограничения 12 мая. С того дня, по словам мэра, число людей, перемещающихся на городском транспорте, выросло почти на миллион, и это "огромный риск". "Важно не допустить обратной волны, чтобы не закрывать целые отрасли снова", – пояснил мэр.



Собянин подчеркнул, что ношение масок и перчаток на улице лишь "рекомендовано". Обязательным оно является только в помещениях, транспорте и магазинах.

По мнению Собянина, режим ограничений в Москве невозможно назвать жёстким, особенно в сравнении с другими странами и, в частности, с Китаем. "У нас совсем другая ситуация, – отметил мэр. – По сути дела, половина москвичей свободно или более-менее свободно передвигаются по городу, это такой лайт-вариант".