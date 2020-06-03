Время Свободы: Безруков и Тургенев как зеркало "всенародного голосования"
Представители ЦИК заявляют, что закон о «всенародном голосовании» по поправкам к Конституции предусматривает только «информирование» граждан, а не агитацию***В Москве прошла акция в поддержку трансгендерной ЛГБТ-активистки, которой грозят несколько лет тюрьмы за хранение на странице Вконтакте фото из японских комиксов эротического содержания***Сегодня – Международный день велосипедиста
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