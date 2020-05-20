Парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня

В Кремле рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и Парад Победы в один день — 24 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника близкие к администрации президента России. Ранее эту дату назвали вероятным днём голосования по поправкам источники агентства "Интерфакс" и главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

Так же 24 июня рассматривается в качестве основной даты для перенесённого Парада Победы, утверждает РБК. В этот день в 1945 году состоялся военный парад по случаю победы в Великой Отечественной войне.

По мнению близких к администрации президента источников, проведение парада в июне станет формой воодушевления людей после долгого периода ограничений из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, организация двух мероприятий - парада и голосования - в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днём.

Собеседник РБК также не исключил, что для обеспечения безопасности граждан в условиях эпидемии в положение о проведении голосования будет добавлена норма из принятых на прошлой неделе поправок в избирательное законодательство о возможности голосовать по почте.

Ранее источники "Коммерсанта" сообщали, что рассматриваются две даты проведения голосования по поправкам к Конституции : 24 июня и 8 июля. В качестве альтернативы для парада Победы называлось 3 сентября.