Госдума разрешила голосовать на выборах и референдумах по почте

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении внесённые утром в тот же день поправки к законодательству, позволяющие голосовать по почте или дистанционно на выборах и референдумах всех уровней.

Кроме того, поправки позволяют кандидатам собирать подписи через портал государственных услуг. Прямая трансляция голосования велась на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект о дистанционном голосовании был внесён в Думу утром 13 мая группой депутатов от "Единой России". Новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин, сообщал раньше источник издания "Проект".

Именно "Проект" первым сообщил о поправках накануне вечером. По данным издания, их разработали в администрации президента.