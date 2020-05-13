Госдума разрешила голосовать на выборах и референдумах по почте

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении внесённые утром в тот же день поправки к законодательству, позволяющие голосовать по почте или дистанционно на выборах и референдумах всех уровней.
Кроме того, поправки позволяют кандидатам собирать подписи через портал государственных услуг. Прямая трансляция голосования велась на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект о дистанционном голосовании был внесён в Думу утром 13 мая группой депутатов от "Единой России". Новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин, сообщал раньше источник издания "Проект".
Именно "Проект" первым сообщил о поправках накануне вечером. По данным издания, их разработали в администрации президента.
- По словам одного из авторов поправок, Дмитрия Вяткина из "Единой России", новый закон даёт ЦИК лишь возможность, а не обязанность разрешать дистанционное голосование.
- Норма о голосовании по почте не распространяется на запланированное общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. Оно было назначено на 22 апреля, но перенесено на неопределённый срок из-за вспышки коронавирусной инфекции. По ряду сообщений, голосование может пройти в июле.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.