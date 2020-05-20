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Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки превысило число заболевших

В России за сутки выявлены 8 764 инфицированных коронавирусом, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вылечились от коронавирусной инфекции, по официальной статистике, 9262 человека.

Впервые с момента широко распространения болезни число вылечившихся больных, по официальной статистике, превысило число новых случаев. Всего с начала вспышки выявлены 308 705 инфицированных.

Прямо сейчас, по официальной статистике, коронавирусной инфекцией в России болеют 220 341 человек. 2 972 с начала эпидемии умерли. 85 392 — выздоровели.

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