Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Сёстры Хачатурян просят докладчика ООН помочь объединить их дела

Мария и Ангелина Хачатурян

Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, попросили специального докладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к властям России, чтобы рассмотрение их дел в суде объединили. Об этом сообщила ТАСС адвокат младшей из сестёр – Марии Хачатурян – Валентина Фролова.

Решение следственных органов выделить дело Марии Хачатурян в отдельное производство отрицательно сказалось на правах обвиняемых. Из-за того, что сёстры не имеют возможности участвовать в делах друг друга, они вынуждены рассказывать об одних и тех же травмирующих событиях сразу на двух процессах, отметила адвокат.

В своём обращении к спецдокладчику ООН сёстры Хачатурян заявили, что действовали в порядке самообороны, защищая себя от домашнего насилия.

Фролова напомнила, что следствие ранее отказалось рассматривать мотив самообороны в действиях сестёр. По мнению адвоката, "всё, что происходит сегодня с сестрами, – прямое следствие многолетнего насилия и отсутствия закона, который позволил бы их своевременно защитить".

  • Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца летом 2018 года. Сёстры сами вызвали полицию. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Факты издевательств подтвердило и следствие. Тем не менее оно квалифицировало действия сестёр по статье об убийстве по предварительному сговору. В конце января ​генпрокуратура призвала следствие переквалифицировать действия сестёр на необходимую оборону. Однако Следственный комитет отказался.
  • Материалы в отношении Марии Хачатурян следствие выделило в отдельное дело, поскольку экспертиза признала ее невменяемой в момент совершения преступления.
  • Дело сестёр Хачатурян вызвало большой общественный резонанс. Кампания в их поддержку вызвала дискуссию в обществе о домашнем насилии в стране.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG