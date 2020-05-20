Сёстры Хачатурян просят докладчика ООН помочь объединить их дела

Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, попросили специального докладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к властям России, чтобы рассмотрение их дел в суде объединили. Об этом сообщила ТАСС адвокат младшей из сестёр – Марии Хачатурян – Валентина Фролова.
Решение следственных органов выделить дело Марии Хачатурян в отдельное производство отрицательно сказалось на правах обвиняемых. Из-за того, что сёстры не имеют возможности участвовать в делах друг друга, они вынуждены рассказывать об одних и тех же травмирующих событиях сразу на двух процессах, отметила адвокат.
В своём обращении к спецдокладчику ООН сёстры Хачатурян заявили, что действовали в порядке самообороны, защищая себя от домашнего насилия.
Фролова напомнила, что следствие ранее отказалось рассматривать мотив самообороны в действиях сестёр. По мнению адвоката, "всё, что происходит сегодня с сестрами, – прямое следствие многолетнего насилия и отсутствия закона, который позволил бы их своевременно защитить".
- Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца летом 2018 года. Сёстры сами вызвали полицию. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Факты издевательств подтвердило и следствие. Тем не менее оно квалифицировало действия сестёр по статье об убийстве по предварительному сговору. В конце января генпрокуратура призвала следствие переквалифицировать действия сестёр на необходимую оборону. Однако Следственный комитет отказался.
- Материалы в отношении Марии Хачатурян следствие выделило в отдельное дело, поскольку экспертиза признала ее невменяемой в момент совершения преступления.
- Дело сестёр Хачатурян вызвало большой общественный резонанс. Кампания в их поддержку вызвала дискуссию в обществе о домашнем насилии в стране.
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