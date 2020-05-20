Сёстры Хачатурян просят докладчика ООН помочь объединить их дела

Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, попросили специального докладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к властям России, чтобы рассмотрение их дел в суде объединили. Об этом сообщила ТАСС адвокат младшей из сестёр – Марии Хачатурян – Валентина Фролова.

Решение следственных органов выделить дело Марии Хачатурян в отдельное производство отрицательно сказалось на правах обвиняемых. Из-за того, что сёстры не имеют возможности участвовать в делах друг друга, они вынуждены рассказывать об одних и тех же травмирующих событиях сразу на двух процессах, отметила адвокат.

В своём обращении к спецдокладчику ООН сёстры Хачатурян заявили, что действовали в порядке самообороны, защищая себя от домашнего насилия.

Фролова напомнила, что следствие ранее отказалось рассматривать мотив самообороны в действиях сестёр. По мнению адвоката, "всё, что происходит сегодня с сестрами, – прямое следствие многолетнего насилия и отсутствия закона, который позволил бы их своевременно защитить".