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Следствие отказалось снять с сестёр Хачатурян обвинение в убийстве

Следственный комитет отказался переквалифицировать уголовное дело сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на необходимую оборону. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из сестёр Алексей Липцер.

За переквалификацию обвинения с умышленного убийства на необходимую оборону выступила ранее генеральная прокуратура.

"Менять квалификацию следствие не стало", – сказал Липцер. По его словам, следствие завершено, вскоре начнётся ознакомление сторон с материалами дела.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца. Сёстры сами вызвали полицию. Их защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец постоянно и много лет издевался над ними.

Факты издевательств подтвердило и следствие. Тем не менее оно квалифицировало действия сестёр по статье Уголовного кодекса об убийстве по предварительному сговору.

Дело вызвало большой общественный резонанс. Кампания в поддержку сестёр вызвала дискуссию в обществе о домашнем насилии в стране. В их поддержку состоялся ряд уличных акций в разных городах России и выступили ряд музыкантов, артистов и общественных деятелей, включая вокалиста System of a Down Сержа Танкяна, журналиста Юрия Дудя и бывшего кандидата на пост президента России Ксению Собчак.

В конце января ​генпрокуратура призвала следствие переквалифицировать действия сестёр на необходимую оборону.

Ранее заместитель генпрокурора России Виктор Гринь принял решение вернуть обвинительное заключение следствию, указав, что в нём содержатся серьёзные нарушения, писала газета "Коммерсантъ". Прокуратура решила, что сёстры имели право защищаться от отца любым способом.

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