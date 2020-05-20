Кембриджский университет откажется от очных лекций в новом году

Один из старейших в мире университетов, Кембридж, отказался от проведения очных лекций в 2020/2021 академическом году, сообщает издание Cambridge Independent со ссылкой на заявление университета.

Онлайн-образование в одном из престижнейших вузов Европы началось в марте, в качестве ответа на пандемию коронавируса. Экзамены в этом году пройдут онлайн. В следующем году в сети пройдут все лекции, исключение может быть сделано для занятий, проводящихся в малых группах, при условии соблюдения социальной дистанции.

Пандемия коронавируса навсегда изменит рынок образования в мире, отмечает Всемирный экономический форум. Из-за эпидемии миллиард двести миллионов детей на планете были затронуты закрытием школ, университеты вынуждены были массово переходить на онлайн-образование.