Кембриджский университет откажется от очных лекций в новом году

Один из старейших в мире университетов, Кембридж, отказался от проведения очных лекций в 2020/2021 академическом году, сообщает издание Cambridge Independent со ссылкой на заявление университета.
Онлайн-образование в одном из престижнейших вузов Европы началось в марте, в качестве ответа на пандемию коронавируса. Экзамены в этом году пройдут онлайн. В следующем году в сети пройдут все лекции, исключение может быть сделано для занятий, проводящихся в малых группах, при условии соблюдения социальной дистанции.
Пандемия коронавируса навсегда изменит рынок образования в мире, отмечает Всемирный экономический форум. Из-за эпидемии миллиард двести миллионов детей на планете были затронуты закрытием школ, университеты вынуждены были массово переходить на онлайн-образование.
- Переход на дистанционное образование вызывает неприятие у большинства преподавателей российских вузов, свидетельствуют результаты совместного опроса Минобрнауки и Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. 66 процентов преподавателей заявили, что им не нравится работать из дома. 87,8 процента опрошенных считают, что занятия лучше проводить очно.
- Кембриджский университет занимает третье место в списке лучших в мире в ежегодном рейтинге Times Higher Education.
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