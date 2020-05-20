"Роснефть" подала в суд на РБК из-за публикации статьи о том, что ЧОП из Рязани получил долю в бывшем венесуэльском проекте нефтяной компании. В "Роснефти" заявили, что публикация "спровоцировала волну дезинформации в печатных и электронных СМИ". Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В заявлении "Роснефти" говорится, что своим заявлением РБК создало впечатление мнимости сделки о полном выходе компании из бизнеса в Венесуэле. В "Роснефти" считают, что опубликованная статья "дезориентирует рынок" и наносит ей "существенный материальный ущерб". Компания требует от РБК опровергнуть информацию и принести публичные извинения.

Статья под заголовком "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти" вышла на сайте РБК 14 мая. В ней сообщалось, что государственная компания "Росзарубежнефть" выкупила 80% "Национального нефтяного консорциума", которому принадлежит нефтяной актив в Венесуэле, у "Роснефти" и записала его на ЧОП "РН-Охрана-Рязань". Ранее охранная организация принадлежала "Роснефти", но в мае перешла в собственность "Росзарубежнефти".