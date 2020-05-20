Синод Православной церкви Молдовы выпустил обращение к властям страны, в котором потребовал, чтобы вакцинация от коронавируса после изобретения прививки была добровольной. В обращении сказано, что с помощью "вакцин от COVID-19 в организм людей могут быть введены микрочипы", — сообщает региональная служба Радио Свобода.

"Общество во многих европейских странах протестует против обязательного использования вакцин, особенно вакцины против COVID-19, потому что оно рассматривает их как возможность для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G", – сказано в обращении церкви.

В документе также сказано, что американский миллиардер Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, "считается основным человеком, ответственным за создание технологии микрочипирования посредством вакцины".

Информация о Гейтсе, микрочипах и 5G, на которую ссылается митрополия Молдовы, – одна из теорий заговора, которая широко распространилась в последнее время в соцсетях. Зачастую она распространяется изданиями, имеющими отношение к российскими властям, что подтверждают исследования Европейской комиссии, отмечает G4media.

Генпрокуратура России также сочла эту информацию фейком и запретила её распространение, напоминает канал "Настоящее время".