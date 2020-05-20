На блогера Лёху Кочегара из Читы завели дело о призывах к беспорядкам

На блогера Алексея Закружного (Лёха Кочегар) из Читы, задержанного 20 мая, завели уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам из-за видео на его Youtube-канале о родительском дне. Об сообщает Сибирь.Реалии.
По версии следователей, блогер призывал к массовым беспорядкам, "сопряженным с угрозой применения насилия в отношении представителей власти". В ведомстве утверждают, что Закружный был допрошен в присутствии адвоката и отпущен. Правозащитница Марина Савватеева настаивает, что юриста к блогеру не пустили.
20 мая полиция провела у Закружного обыск, изъяв технику. Поводом для этого сотрудники ведомства назвали видео, в котором блогер высказал свое возмущение тем, что в Чите перед родительским днем (в православии день особого поминовения усопших родственников) 28 апреля из-за пандемии коронавируса закрыли проходы на кладбища.
- В середине февраля Лёха Кочегар написал президенту России Владимиру Путину письмо и принёс его в приёмную главы государства в Чите вместе с куском угля и связкой валежника. В письме блогер попросил ускорить газификацию Забайкальского края для улучшения экологической ситуации. Блогер пояснил, что уголь и валежник жителям края президент разрешил собирать, но от мороза в минус 40 они мало помогают, к тому же дым из труб вредит экологии.
- Блогер Лёха Кочегар дважды был оштрафован за оскорбление президента России. Кроме того, его штрафовали за участие в митинге якутского шамана Александра Габышева.
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