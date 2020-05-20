На блогера Лёху Кочегара из Читы завели дело о призывах к беспорядкам

На блогера Алексея Закружного (Лёха Кочегар) из Читы, задержанного 20 мая, завели уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам из-за видео на его Youtube-канале о родительском дне. Об сообщает Сибирь.Реалии.

По версии следователей, блогер призывал к массовым беспорядкам, "сопряженным с угрозой применения насилия в отношении представителей власти". В ведомстве утверждают, что Закружный был допрошен в присутствии адвоката и отпущен. Правозащитница Марина Савватеева настаивает, что юриста к блогеру не пустили.

20 мая полиция провела у Закружного обыск, изъяв технику. Поводом для этого сотрудники ведомства назвали видео, в котором блогер высказал свое возмущение тем, что в Чите перед родительским днем (в православии день особого поминовения усопших родственников) 28 апреля из-за пандемии коронавируса закрыли проходы на кладбища.