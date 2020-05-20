Суд оштрафовал активистов, снимавших задержание шамана Габышева

Суд Якутска признал троих активистов, снимавших штурм дома шамана Александра Габышева, виновными в нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на бывшего депутата Госсобрания Якутии Сулустаана Мыраан.
Активистов Сергея Попова, Ольгу Власову и Викторию Постникову оштрафовали на пять, три и одну тысяч рублей соответственно. Ранее активистов оправдали по обвинению в сопротивлении правоохранительным органам при задержании, которое произошло 12 мая.
12 мая Александра Габышева, который в прошлом году отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина", сотрудники МВД силой вывели на улицу из его дома и на служебной машине увезли в неизвестном направлении. Габышев был в наручниках и без обуви. По словам очевидцев, в третьей попытке штурма дома Габышева участвовали примерно 20 человек "вместе с ОМОНом". 19 мая юрист Габышева Ольга Тимофеева заявила о том, что в диспансере ему дают неизвестные препараты.
- Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
- Отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
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