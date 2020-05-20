Совет Федерации одобрил дистанционное голосование на выборах

Совет Федерации одобрил законопроект о дистанционном голосовании на выборах федерального и местного уровня, а также на референдумах. Об этом сообщается на официальном портале верхней палаты парламента.

Согласно тексту документа, Центризбирком сможет проводить голосование по почте или через интернет. Законопроект также позволяет кандидатам собирать подписи избирателей, верифицированные на сайте государственных услуг.

До этого поправки в закон "Об основных избирательных правах" были приняты Госдумой. Все три чтения они прошли за один день – 13 мая. Авторы законопроекта объяснили его необходимость ограничениями, которые были введены в стране из-за пандемии коронавируса.

Для вступления закона в силу его должен подписать Владимир Путин.