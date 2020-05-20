Навальный на Радио Свобода: призываю не голосовать за Конституцию

Один из лидеров российской оппозиции уверен, что, несмотря на пандемию коронавируса, власть попытается провести всенародное голосование уже 24 июня

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в интервью Радио Свобода заявил, что не будет участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию России. Оппозиционер призвал всех последовать его примеру.

Навальный высказал уверенность, что, несмотря на пандемию коронавруса и карантинные меры, власть попытается провести голосование по поправкам уже 24 июня. Именно для этого, по мнению главы ФБК, Госдума и Совет Федерации в спешном порядке приняли закон, разрешающий электронное голосование на выборах и референдумах всех уровней. Навальный предполагает, что "это будет не просто фальсификация, а грандиозная подделка результатов". При таком формате голосования не существует никаких механизмов контроля, считает оппозиционер.

Навальный признал, что огромное количество россиян будут вынуждены пойти на голосование под давлением. Этим людям Навальный посоветовал голосовать против поправок.

Внесение в Конституцию поправок инициировал в январе президент России Владимир Путин. Тогда же он заявил, что они должны быть одобрены не только парламентом, но и всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Одними из самых обсуждаемых поправок являются установление приоритета Конституции России над международным правом, а также "обнуление" президентских сроков, которое позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Представители оппозиции считают поправки противоречащими действующей Конституции и требуют отменить их.

Изначально голосование было намечено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса Путин перенёс его на неопределённый срок.