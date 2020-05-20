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Археология

Оппозиция на карантине. Эфир в 18:05

A vendor wearing a face mask waits for customers in a hall of Moscow's Leningradsky railway station

Алексей Навальный, Владислав Иноземцев и Александр Морозов: каковы возможности протеста в условиях пандемии?

Эпидемия коронавируса и фактический карантин, введенный в разных регионах России, ставят перед оппозицией нелегкие вопросы. Использует ли власть карантин для дальнейшего "закручивания гаек"? Перейдет ли Россия в режим перманентного ЧП? Каковы стратегии протеста, когда надолго запрещены массовые мероприятия? И как поступать несогласным на предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию?

Эти темы осуждают: политик Алексей Навальный, основатель «Фонда борьба с коррупцией», экономист Владислав Иноземцев и Александр Морозов, научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова (Карлов университет, Прага). Эфир в 18:05.

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