Пользователи "Социального мониторинга" оштрафованы на 200 млн

Пользователи системы для контроля за больными COVID-19 и ОРВИ получили штрафы более чем на 200 миллионов рублей. Об этом пишут "Ведомости".

По данным властей, в приложении "Социальный мониторинг" зарегистрировано 60 тысяч пользователей. Почти треть из них получила штрафы. Некоторые пользователи были оштрафованы по нескольку раз.

Приложение "Социальный мониторинг" заставляет заболевших, находящихся на обязательном домашнем карантине, отчитываться о своём пребывании дома. Пользователи обязаны предоставить доступ к своей геолокации и делать фотографии на фоне домашнего интерьера.

"Социальный мониторинг" регулярно подвергают критике за некорректную работу и сбои. Например, штраф получила бывший профессор Российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова, не установившая приложение. При этом Карабулатова около года не покидает квартиру, так как прикована к постели.

Разработчик "Социального мониторинга" признаёт вероятность недочётов в работе, так как сервис разрабатывался и внедрялся в сжатые сроки. Штрафы можно обжаловать на портале mos.ru или в Главном контрольном управлении Москвы.