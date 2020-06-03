Время Свободы: "Скажешь про аннексию - получишь более тяжелую статью". Уголовные дела против крымских призывников-отказников

Правозащитники заявляют о незаконности призыва на военную службу в России новобранцев из Крыма***Российские врачи призывают правительство обеспечить всех медицинских работников средствами индивидуальной защиты до возможной второй волны пандемии коронавируса ***Новым премьером Белоруссии стал силовик, выпускник МГИМО Роман Головченко .