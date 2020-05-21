Комитет Сената намерен изучить документы по Хантеру Байдену

Возглавляемый республиканцами комитет Сената США по внутренней безопасности решил направить повестку для расследования действий Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США.

Как отмечает "Голос Америки", сенаторы проголосовали по партийному принципу. Все республиканцы соответствующую резолюцию поддержали, все демократы высказались против. В повестке речь идёт о предоставлении документов, которые касаются работы Байдена-младшего в украинской газовой компании Burisma. Информацию хотят получить от фирмы Blue Star Strategies, которая сотрудничала с Burisma.

Предложение направить повестку исходило от главы комитета по внутренней безопасности и вопросам государственного управления Рона Джонсона. "Сенатору следовало бы работать сверхурочно, чтобы спасать жизни американцев, однако вместо этого он стремится сберечь работу президенту", - заявил Эндрю Бейтс, пресс-секретарь предвыборного штаба Джо Байдена. Политик претендует на номинацию кандидатом в президенты от Демократической партии.

В декабре прошлого года Палата представителей Конгресса, контролируемая демократами, объявила импичмент президенту Дональду Трампу – в рамках расследования информации о давлении главы Белого дома на власти Украины – с целью добиться возобновления уголовного дела по Burisma и семье Байдена. Сенат позднее президента оправдал.

Сейчас демократы обвиняют республиканцев в попытках с помощью расследования в отношении семьи Байдена помочь Трампу переизбраться президентом на предстоящих в ноябре выборах. Сенатор Рон Джонсон сказал на это, что члены комитета ни коим образом не ставят своей задачей повлиять на ход предвыборной кампании.

В среду на этой неделе в Верховной Раде Украины часть законодателей инициировала создание комиссии - с целью расследовать информацию о предполагаемом влиянии бывшего вице-президента США Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко. Причиной стали обнародованные ранее депутатом Андреем Деркачом аудиозаписи телефонных разговоров - якобы с участием этих двух политиков. Подлинность записей официально не подтверждена.

Избирательный штаб Джо Байдена назвал обнародованные плёнки продолжением длительных усилий России по дискредитации американского политика-демократа. Москва обвинения во вмешательстве в выборы в США и других странах всегда отрицала.