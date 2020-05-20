Комиссия Верховной Рады расследует связи Байдена и Порошенко

Фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины инициирует создание комиссии по расследованию информации о предполагаемом влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом на пленарном заседании парламента сообщил народный депутат Александр Качура.

Деркач днём ранее, 19 мая, обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко, Байден и бывший госсекретарь Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Одна из тем разговоров – содействие американской стороны в получении Киевом миллиарда долларов от МВФ в обмен на назначение нового генпрокурора, вместо Виктора Шокина, который, помимо прочего, расследовал уголовное дело в отношении частной нефтяной компании Burisma. В совет директоров этой компании в своё время входил сын Байдена. Подлинность записей официально не подтверждена.

Действующий украинский президент Владимир Зеленский в среду на пресс-конференции в Киеве заявил, что реагировать на подобные сведения должны правоохранительные органы, и офис генпрокурора это уже сделал. Ведомство внесло в Единый реестр досудебных расследований информацию по заявлению украинского парламентария Андрея Деркача.

Как отмечает The Washington Post, представленные Андреем Деркачем аудиозаписи не содержат никаких свидетельств того, что Джо Байден добивался отставки Шокина, чтобы спасти репутацию своего сына, как ранее настаивали политические противники Байдена. Относительного самого Деркача издание пишет, что он прежде имел связи с российской разведкой и учился в школе КГБ имени Дзержинского в Москве.

Избирательный штаб Джо Байдена, который претендует на номинацию кандидатом в президенты США на ближайших выборах, назвал обнародованные аудиоматериалы продолжением длительных усилий России по дискредитации политика-демократа. Пресс-секретарь Байдена Эндрю Бейтс подчеркнул, что записи сильно отредактированы и ничего, по сути, из себя не представляют. Сам Байден ранее не скрывал, что добивался увольнения Шокина, утверждая, что тот причастен к коррупции.

На историю с увольнением Шокина ранее - утверждая, что она компрометирует Байдена - обращал внимание адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани и другие сторонники действующего президента США.

В партии ныне являющегося депутатом Рады Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что распространённые аудиофрагменты "сфабрикованы ради дискредитации Украины и её искусственного вовлечения в американскую избирательную кампанию", передаёт РБК-Украина.

Москва обвинения во вмешательстве в выборы в США и других странах всегда отрицала.