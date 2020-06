Смерть, любовь и рок-н-ролл. Артемий Троицкий в полях тёмной романтики

Хедлайнеры сто пятьдесят восьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – участники американского рок-н-ролльного проекта The Brian Jonestown Massacre,​ творчество которых прямо-таки пропитано "духом Шестидесятых", с большой буквы "Ш". Рок-критик Артемий Троицкий объясняет, почему реплика контркультурного бунта не несёт миру ощущение опасности.

Всякий раз, выбирая героев тематической части программы "Музыки на Свободе", я задаюсь простым вопросом: почему из бездонного пула симпатичных артистов стоит выбрать именно этих? Чем они интересны или уникальны? О чём тут можно поговорить, помимо дежурных фактов и банальностей – имён, дат, названий песен и альбомов? Ну что же, в случае с The Brian Jonestown Massacre разговор начинается уже с самого названия группы. Очевидно, что это игра слов в двух частях: Brian Jonestown, Брайан Джонс – культовая личность, сооснователь и гитарист великих The Rolling Stones, первая жертва рок-н-ролльного лайфстайла (он утонул в собственном бассейне, видимо от передоза, в 1969 году, и было парню, как и положено, 27). Jonestown Massacre, "побоище в Джонстауне" – мрачнейшая и мистическая история из 1978 года, когда около тысячи членов тоталитарной секты "Храм народов", живших коммуной в джунглях Гайаны, покончили с собой по приказу своего "гуру" Джима Джонса. Уже невесело, да?

Основатель группы со зловещим названием, Антон Ньюкомб, родился летом 1967 года, оно же знаменитое "Лето любви", причём в самом эпицентре тогдашней хипповской движухи, в Сан-Франциско. Понятное дело: ни первого open air рок-фестиваля в Монтерее, ни Джими Хендрикса, ни Джима Моррисона и Дженис Джоплин младенец Антон застать не успел. Однако безумный "дух Шестидесятых" полностью захватил его и крепко держит до сих пор.

Anemone, 1995

The Brian Jonestown Massacre возникли в 1990 году. Группа в ту пору играла ретрушный психоделический рок, но с некоторыми тёмными отклонениями от магистрали "мира и любви": скажем, сборник их ранних записей получил милое название "Наслаждения в пентхаусе Пол Пота". При этом ни намёка на агрессивный панк-рок, кровожадный метал или пугающий готический рок – скорее, мучительная романтика. Прекрасный пример – красивейшая баллада "Анемон", запись 1995 года.

Melody’s Actual Echo Chamber, 2017

По мере выхода новых альбомов (группа Ньюкомба довольно плодовита, записано около двадцати LP) и расширения репертуара стала отчётливо заметна одна необычная черта, которую я назвал бы "музыкальным тарантизмом". Так же как кинорежиссёр и синефил Квентин Тарантино бесконечно сыплет в своих работах цитатами и ссылками на другие фильмы, лидер BJM апеллирует к классическим рок-альбомам, песням и прочей топонимике. Вот несколько названий пластинок группы: "Кто убил сержанта Пеппера?" (отсылка к The Beatles); "Вторая просьба Их Сатанинского Величества" (The Rolling Stones); My Bloody Underground (смесь названий любимых групп My Bloody Valentine и Velvet Underground). Из этой же серии трек Melody’s Actual Echo Chamber (альбом Don’t Get Lost 2017 года), обыгрывается слегка переделанный псевдоним французской певицы Мелоди Проше. И в целом в 2010-е годы фокус интересов Ньюкомба переместился из Америки в Европу, в Германию и во Францию.

Good Mourning, 2016

Новая культурная обстановка сильно повлияла на стилистику калифорнийской группы. Уже на альбомах "Откровение" и "Пирамида Третьего мира" (песня Good Mourning в компании с канадкой Тессой Паркс) стало заметно влияние этнической, особенно ближневосточной, музыки. Гибкость и эклектичность репертуара BJM легко обеспечивались за счёт текучести состава группы, фактически это был Антон Ньюкомб и его постоянно менявшиеся партнёры. Записанный в Берлине в 2014 году альбом "Музыка для воображаемого фильма" и вовсе был инструментальным, стилизованным под саундтреки французской "новой волны" 1960-х (Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо). Я думал, что муза поведёт Ньюкомба и дальше в электронно-экспериментальном направлении, но ошибся. На последних альбомах BJM, Something Else (2018) и просто The Brian Jonestown Massacre (2019) рок вернулся – с гитарой Рика Мейми, ретроорганом Роба Кампанеллы и передозировкой тёмной романтики.

Who Dreams of Cats, 2018

В прошлом году вышла и книга об истории группы, Keep music evil (можно перевести как "Пусть музыка остаётся злой") – сборник баек, воспоминаний и манифестов, собранный кинодокументалистом Джесси Валенсия. "Рок-н-ролл должен нести в мир ощущение опасности, и мы остаёмся верны этой цели", – говорится в одном из пресс-релизов BJM. Нам ли сегодня не знать, что опасность исходит отовсюду, но глумливый рок – один из самых приятных и безопасных её источников?

