Крошка, прими валиум! Артемий Троицкий изучает припанкованных хиппи

Хедлайнеры девяностого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – участники британской постпанк-группы Family Fodder. Рок-критик Артемий Троицкий внимательно изучил творческий путь Алига Фоддера, дорогу длиною в 40 лет, и пришел к выводу: другого такого музыкального мастера на все руки не очень-то и найдешь

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"Иногда меня спрашивают, как бы я описал музыку Family Fodder, – пишет Джонни Транк, основатель Trunk Records и, пожалуй, самый известный, по крайней мере в Британии, архивариус и энциклопедист поп-музыки. – И я никогда не мог на этот вопрос толком ответить... Что это за музыкальный стиль такой – ума не приложу; могу только сказать, что им удается сотворить странное и захватывающее звучащее нечто, что крутится в вашей голове самым причудливым образом".

​Family Fodder (можно перевести как "Семья комбикорм") – лондонское музыкальное нечто (сейчас это принято называть "проект"), созданное во второй половине 1970-х годов и существующее во всевозможных составах и под разными названиями (!) по сей день. Но фактически "семья" состоит из одного человека и примыкавших к нему в разные периоды жизни и творчества друзей, возлюбленных и даже детей. По паспорту человека зовут Джон Пирс, в миру Алиг Фоддер.

"Кто-то мне однажды сказал: "Вы – припанкованные хиппи!" – вспоминает Алиг Фоддер. – И я ответил: "Нет, мы – хипповые панки". Да, родись Фоддер на 15 лет раньше, он точно встал бы в один ряд с Сидом Барреттом и Pink Floyd, с Робертом Уайаттом и Soft Machine, а также прочими славными представителями английского психоделического рока. Но юность его пришлась на то время, когда в повестке дня значилась совсем иная музыка – панк, "новая волна" – и это тоже повлияло на творческий путь Фоддера.

В результате получилась сумасшедшая смесь хиппового идеализма и панковского нигилизма, помноженных на сверхдозу английского юмора и страсть к экспериментам. То, что действительно невозможно описать и разложить по полочкам: калейдоскоп из панка, фолка, фри-джаза, академической музыки, реггей, психоделики... Помимо максимальной музыкальной эксцентрики удивительно другое: в отличие от большинства рок-радикалов, сделавших на своих экспериментах успешные, в том числе и коммерчески, карьеры, Family Fodder полностью перенесла анархистские замашки на практическую сторону своей деятельности. У группы никогда не было толком ни контрактов, ни гастрольных туров, ни всяких презентаций/промоций и прочих дежурных атрибутов современной поп-жизни. Именно поэтому, а не из-за какой-то особой "зауми" – Family Fodder остаются одной из самых недооцененных, по моему мнению, групп в истории рока.

"Моя крошка принимает валиум". Примите успокоительное и вы!

Первый сингл FF (тогда в формате дуэта Алига и клавишника Рика Уилсона) с песнями "Игра в гольф" и "Моя крошка принимает валиум" вышел в 1979 году, был восторженно принят, и группу окрестили "постпанковской". Дебютный альбом Monkey Banana Kitchen (1980) тоже прошел "на ура", а включенная в него песня Savoire Faire стала единственным в истории проекта хитом. Состав "семьи" расширился – в первую очередь за счет пассии Алига, французской певицы и танцовщицы Доминик Лавиллен. Вместо того чтобы развить успех, главный Фоддер группу вскоре распустил и долгое время выступал и записывался спонтанно, спорадически и под разными названиями – Vox Humana, Frank Sumatra, The Lo Lo Yo, Jonny Human. Записи – великолепные, судя по тому, что до нас дошло, – выходили крошечными тиражами на непонятных микролейблах; некоторые, в частности альбом Foreverandever, к счастью, были переизданы 20–30 лет спустя...

В начале 2010-х годов за Family Fodder взялся маленький, но дееспособный лондонский лейбл State 51 Conspiracy, и свет вскоре увидели два блестящих альбома – Classical Music (2010) и Variety (2013). В записи обоих принимала участие Дарлини – дочь Алига и Доминик. Вскоре немецкие фанаты Family Fodder, лейбл Staubgold, переиздали ранние записи группы, что привело к гастролям по Германии, Франции и Швейцарии, едва ли не первым в 40-летней истории своенравного коллектива. Алиг Фоддер перебрался жить на остров Крит, записал два сольных альбома инструментальной музыки, которые нигде невозможно достать. В марте этого года свет увидел, наконец-то, и новый Family Fodder, называется Easy Listening (Not). Я тщетно пытался раздобыть эту запись – искал в лучших магазинах и службах доставки, у производителей и дистрибьюторов... Все напрасно! Альбом, как выяснилось, продается только через фейсбук-аккаунт группы, стоит 12 баксов. Недоступность – обратная сторона бескомпромиссности! Но она того стоит.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 90):

1. The Ex (Netherlands). Silent Waste, LP 27 Passports

2. Thurston Moore (USA). Smoke of Dreams, LP Rock'n'roll Consciousness

3. Vandana Vishwas (India/Canada). Fiqr e manzil, LP Parallels

4. Family Fodder (UK). My Baby Takes Valium, LP Sunday Girls

5. Family Fodder (UK). Savoir Faire, LP Monkey Banana Kitchen

6. Family Fodder (UK). October, LP Foreverandever

7. Family Fodder (UK). Greed and Fear, LP Classical Music

8. Family Fodder (UK). Blue Puppies, LP Variety

9. Demen (Sweden). Mea, LP Nektyr

10. Gustave Tiger (Hungary). Virgin Shepherdess Undressed, LP At the Idyll's End

11. Juana Molina (Argentina). Paraguaya, LP Halo

12. Jupiter & Okwess (Congo). Benanga, LP Kin Sonic

13. The Mountain Goats (USA). Rain in Soho, LP Goths

14. Fiona Brice (UK). St. Petersburg, LP Postcards from...