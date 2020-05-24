Заветы и процедуры. Евгений Симонов – о деньгах Шелкового пути

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Многие страны и международные организации ищут возможности справиться с разрушительными последствиями коровируса для экономики и общества, и, естественно, большие надежды возлагают на Китай и его инвестиции. Но пандемия нанесла по экономике "Шёлкового пути" двойной удар: сначала китайские инженеры и рабочие не смогли вернуться на зарубежные стройки во время эпидемии в самом Китае, теперь во многих странах введены карантинные меры. Строительные проекты, в том числе с инвестициями из Китая, остановлены, чтобы избежать распространения заразы. Понятно, что не все компании будут готовы продолжить замороженные проекты.

Министерство торговли КНР в феврале уведомило о том, что готовит список "ужаленных" пандемией проектов "Пояса и пути", которые нуждаются в финансовой поддержке, и передаёт их в Банк развития Китая для оказания адресной помощи. Всех пострадавших спасти не получится, ибо инвестиционных средств и у Китая стало меньше. В частности, поэтому Министерство торговли Китая обещало поддерживать только "высококачественные проекты, не нарушающие законов стран присутствия, риски которых поддаются контролю".

Это выглядит как достойный цивилизованный подход, если сравнивать, скажем, с Российским союзом промышленников и предпринимателей, который, чтобы облегчить положение бизнеса, подал российскому в правительство прошение об отмене экологического контроля, продления разрешения на отравляющие выбросы, откладывания обязательства по экологическим инвестициям (и ещё десятки предложений примерно в том же духе). Но ведь лучше-то сравнивать с правительствами Германии, Великобритании и иных подобных стран, которые посередине пандемии призывают не столько спасать старые отрасли, сколько субсидировать переход к новой, устойчивой к потрясениям, "зелёной экономике".

260 экологических неправительственных объединений из 55 стран решили уточнить намеченный Китаем оздоровительный курс и в конце апреля обратились в Министерство торговли и банки КНР с письмом, объясняющим, каким социально-экологическим требованиям "с мест" должны удовлетворять "высококачественные проекты, риски которых поддаются контролю". Коалиция "Реки без границ" и ещё 12 российских экологических объединений приняли участие в этой всемирной петиции. Экологические активисты требуют, чтобы при инвестировании за рубеж соблюдались три обязательных процедуры и семь непреложных запретов. То есть, чтобы в рамках каждого проекта обязательно проводились:

Консультации с местными жителями и равноправный диалог со всеми затронутыми проектом сторонами. Информация о проекте должна предоставляться населению на самом раннем этапе планирования;

Достоверные, всеобъемлющие, прозрачные оценки воздействия на окружающую среду с рассмотрением всего спектра альтернатив;

Проверка на соответствие стандартам международных инвестиций, в том числе "Зелёным принципам кредитования", иным руководствам, изданным самим Китаем.

А также чтобы проекты ни в коем случае не приводили к:

негативному воздействию на объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и Рамсарские водно-болотные угодья, а также на особо охраняемые природные территории;

уничтожению девственных лесов и иных ценных природных территорий;

Деградации свободно текущих рек или перекрытию миграционных путей животных;

вымиранию популяций редких и находящихся под угрозой видов флоры и фауны;

возникновению или усугублению политических, этнических и прочих конфликтов, в том числе трансграничных;

массовому насильственному переселению местных жителей;

негативному воздействию на культурные и религиозные объекты.

Ничего специфически "китайского" в требованиях нет – это общепринятые правила хорошего поведения для инвесторов, но в рамках своих зарубежных проектов китайские компании ими часто пренебрегают. Чтобы не быть голословными, авторы петиции приложили описания 60 крупных проектов в странах "Пояса и пути", которые всесторонне иллюстрируют, что такое "некачественные" инвестиционные проекты и к каким негативным последствиям они ведут. В "чёрный список проектов "Шёлкового пути" в качестве наглядных примеров вошли несколько российско-китайских начинаний, все они из азиатской части России:

Амазарский целлюлозно-промышленный комплекс ("Полярная") с собственным пограничным переходом в Забайкальском крае, уже погубивший рыбную реку Амазар и угрожающий девственным лесам приграничья. Как раз его профинансировал в 2012 году Банк развития Китая, а теперь не может взыскать с владельцев ЦПК долги;

Лесопромышленный проект компании "Хенда – Сибирь", уничтоживший проектируемый заповедник в Томской области;

Зашуланский угольный разрез в заповедном Красночикойском районе Забайкалья, на паях принадлежащий Группе En+ и компании "Шенхуа", ещё на стадии проектирования лишивший местное население единственной дороги и чреватый иными неприятностями;

Газопровод "Сила Сибири – 2" (в девичестве "Алтай"), которым сначала планировали перерезать заповедное плато Укок, а теперь развернули его на Байкальскую природную территорию

Канал "Евразия", который планируют проложить из Каспийского моря в Азов через заповедные степи и болота силами компании "Синогидро";

угле-нефте-газовые проекты "ледяного Шёлкового пути" (в России известен как "Северный морской путь"), разрушающие хрупкие арктические экосистемы.

Из не менее актуальных для сибиряков проектов соседних стран в список вошла ГЭС, проектируемая на реке Эгийн-Гол, притоке Селенги и угрожающая Байкалу, а также проект переброски вод из реки Онон в реку Ульза, оба на территории Монголии.

будем надеяться, что в посткоронавирусной конкуренции победят те китайские проекты, с которыми связано меньше нарушений, претензий и конфликтов

В совокупности собранные со всего мира 60 "демонстрационных проектов" угрожают 12 объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, 20 международным водно-болотным угодьям и 34 заповедникам и национальным паркам. В ходе их создания нарушается 45 нетронутых речных экосистем и 48 иных ценных природных местообитаний, ставятся под угрозу популяции более 600 редких видов фауны и флоры. В 60 случаях проекты разрабатываются без согласия коренного населения, 49 проектов сопряжены с острыми местными спорами, 13 чреваты международными конфликтами. Эти оценки весьма консервативны из-за недостатка и сокрытия информации, так как в 46 случаях из 60 не проведено качественной оценки воздействий проекта на окружающую среду и не проводилось должного публичного обсуждения его последствий с общественностью.

Есть основания ожидать, что обращение будет услышано, ведь одним из принятых после пика пандемии документов Государственного совета КНР стало руководство "О развитии экологического управления", где прямо говорится об экологизации инвестиций в рамках инициативы "Пояс и путь". Поэтому будем надеяться, что в посткоронавирусной конкуренции победят те китайские проекты, с которыми связано меньше нарушений, претензий и конфликтов.

Евгений Симонов – координатор коалиции "Реки без границ"

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