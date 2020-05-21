Сдача школьного единого государственного экзамена начнётся 29 июня, его нужно будет сдавать только тем, кто планирует поступать в университеты. Об этом на совещании по вопросам образования заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует издание “Медуза”.

Прием в институты и университеты, по словам Путина, будет проведен в августе. Причем выпускники, которые не смогут сдать ЕГЭ в июне, смогут в августе сдать экзамен на оставшиеся места в вузах.

Ранее из-за пандемии COVID-19 дата начала ЕГЭ была перенесена с 8 июня на неопределённый срок. Сдача ОГЭ – основного государственного экзамена для девятиклассников в этом году отменена.