AP: в России коронавирусом заразились не менее 9479 врачей

В России, по меньшей мере, 9479 медицинских работников заразились коронавирусом за последний месяц. Такие данные приводит агентство Associated Press, отмечая, что они основаны на официальных заявлениях и новостных публикациях из более чем 70 регионов.

Агентство также пишет о более чем 70 умерших врачах, и некоторые медработники полагают, что это число значительно выше.

В публикации Associated Press говорится о проблемах, с которыми столкнулись российские врачи в условиях эпидемии COVID-19. В статье, в частности, упоминается нехватка средств индивидуальной защиты в больницах, и то, что многие врачи сталкиваются с угрозами увольнения или уголовного преследования, если решаются открыто заявить о существующих трудностях.

Агентство, среди прочего, приводит слова врача Ирины Васькяниной из Центральной больницы подмосковного города Реутов. В медучреждении, по её словам, были инфицированы более 40 сотрудников. "Новая газета" в апреле писала об обращении сотрудников этой больницы в Реутове к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и спасти врачей.

Также приводится информация от доктора Татьяны Реввы из города Калач-на-Дону, в Волгоградской области. По её словам, она была вызвана на допрос в полицию и подверглась дисциплинарному взысканию после того, как записала видеообращение о нехватке средств защиты в её больнице. Руководство медучреждения отрицает наличие этой проблемы. Данные от Реввы недавно публиковало и Радио Свобода.

Издание "Медиазона" два дня назад написало, что в России от последствий заражения коронавирусом погибли, по меньшей мере, 186 медицинских работников. В исследовании "Медиазоны" говорится, что за его основу был взят созданный российскими врачами мемориальный проект "Список памяти" – с именами коллег, погибших от коронавируса. Процентное соотношение гибели медиков в России в разы выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии, утверждает редакция.