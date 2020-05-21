Крупным сетям запретили разрывать договоры аренды в ТЦ

Госдума приняла в ключевом втором чтении законопроект, дающий арендаторам право расторгать договор аренды, если арендодатель откажется снижать арендную плату. Однако в нем в последний момент появилось очень важное положение о том, что такое право получат только предприятия малого и среднего предпринимательства (МСП), пишет The Bell.

"Право на расторжение договоров получат не все арендаторы, у которых снизился доход, а только субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса", – говорится на сайте Госдумы. В версии законопроекта, рекомендованной профильным комитетом по бюджету и налогам к принятию во втором чтении, речи о том, что право просить арендодателя о скидке и разорвать договор в случае отказа получат только субъекты МСП, нет.

Издание цитирует собеседников, которые утверждают, что под давлением президента Сбербанка Германа Грефа и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной премьер Михаил Мишустин "дал отмашку" председателю Госдумы Вячеславу Володину внести в законопроект положение об МСП. "Все выглядит так, что поправки в последний момент продавили банки, у них сильное лобби и огромное количество ТЦ в залогах", – говорит один из источников издания, знакомый с ходом обсуждения.

Документ в принятой формулировке урезает права арендаторов. По сравнению с благоприятным для арендаторов первым чтением арендодателям разрешено не возвращать арендатору депозит, размер которого может достигать шести месячных платежей. Почему из законопроекта выброшены крупные торговые сети, обосновал президент Сбербанка. По мнению Германа Грефа, односторонние расторжения "приведут к масштабным потерям владельцев коммерческой недвижимости, не решив при этом проблемы отрасли в целом и создав преференции ряду игроков со стороны спроса на площади в ТРЦ".

Президент Сбербанка оценил общий кредитный портфель отрасли в 2,7 трлн рублей, а потери стоимости обеспечивающей их коммерческой недвижимости вследствие принятия законопроекта – в 20–30%. Он предложил помогать в первую очередь предприятиям МСП, "не имеющим запаса прочности и остро нуждающимся в поддержке".