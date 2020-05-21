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Лицом к событию

Владимир Зеленский между российской пропагандой и домашней критикой

Пресс-конференция президента Украины

Российская пропаганда вернулась к теме Украины с удвоенным злорадством. Пресс-конференция Владимира Зеленского стала поводом для насмешек и издевательств гостей федеральных студий. Впрочем домашнее экспертное и медийное сообщество тоже не слишком щадит своего президента. И только избиратели, судя по опросам, сохраняют ему верность. По крайней мере он все еще в лидерах потенциальных президентских гонок. Что перетянет в конечном счете - критический шквал или поддержка избирателей? Сохранит ли он за собой должность до следующих выборов? И есть ли у него шансы на новый срок, которого теперь он для себя не исключает? Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Начало в 19.05. В гостях украинские журналисты и политологи: Роман Цимбалюк, Леонид Швец, Александр Харебин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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