Владимир Зеленский между российской пропагандой и домашней критикой

Российская пропаганда вернулась к теме Украины с удвоенным злорадством. Пресс-конференция Владимира Зеленского стала поводом для насмешек и издевательств гостей федеральных студий. Впрочем домашнее экспертное и медийное сообщество тоже не слишком щадит своего президента. И только избиратели, судя по опросам, сохраняют ему верность. По крайней мере он все еще в лидерах потенциальных президентских гонок. Что перетянет в конечном счете - критический шквал или поддержка избирателей? Сохранит ли он за собой должность до следующих выборов? И есть ли у него шансы на новый срок, которого теперь он для себя не исключает? Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Начало в 19.05. В гостях украинские журналисты и политологи: Роман Цимбалюк, Леонид Швец, Александр Харебин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева