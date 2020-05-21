"Роснефть" потребовала взыскать с РБК 43 миллиарда рублей

"Роснефть" потребовала от РБК 43 миллиарда рублей компенсации за статью о том, что ЧОП из Рязани получил долю в бывшем венесуэльском проекте нефтяной компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на полученное исковое заявление.

В "Роснефти" такую крупную сумму компенсации объяснили тем, что в день публикации материала акции компании показали худшую динамику на Московской бирже в сравнении с отраслевым индексом нефти и газа. В РБК заявили, что убеждены в достоверности и объективности опубликованной журналистами информации. Гендиректор медиахолдинга Николай Молибог заявил, что в РБК "восхищены оценкой их влияния на происходящее на российском и мировом рынках" и намерены дальше "предоставлять аудитории взвешенную информацию".

В исковом заявлении "Роснефти" говорится, что своим материалом РБК создало впечатление мнимости сделки о полном выходе компании из бизнеса в Венесуэле. В "Роснефти" считают, что опубликованная статья "дезориентирует рынок" и наносит ей "существенный материальный ущерб".

Статья под заголовком "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти" вышла на сайте РБК 14 мая. В ней сообщалось, что государственная компания "Росзарубежнефть" выкупила 80% "Национального нефтяного консорциума", которому принадлежит нефтяной актив в Венесуэле, у "Роснефти" и записала его на ЧОП "РН-Охрана-Рязань". Ранее охранная организация принадлежала "Роснефти", но в мае перешла в собственность "Росзарубежнефти".

