Котову не смягчили меру пресечения из-за лозунга "Путин – вор"

Оппозиционному активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга, не смягчили меру пресечения из-за лозунгов "Путин – вор" и "Долой Путина". Это следует из мотивировочной части решения Мосгорсуда.
Документ оказался в распоряжении газеты "Ведомости". В нём сказано, что Котов на акции оппозиции якобы скандировал лозунги, направленные "на подрыв авторитета и дезорганизацию государственной власти в России", и "призывал к свержению президента страны Владимира Путина". Всё это, согласно решению суда, является отягчающими обстоятельствами, поскольку свидетельствует о "деструктивном поведении" активиста, который представляет "реальную угрозу общественным ценностям".
- Константин Котов – московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий. С марта по август прошлого года его неоднократно задерживала полиция – в частности, на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Последний раз Котова задержали 10 августа – за то, что он якобы участвовал в несогласованном шествии.
- Радио Свобода публиковало видео, из которого ясно, что в тот день активист едва успел выйти из метро "Китай-город", как был схвачен полицией. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу.
- 5 сентября 2019 года Котова приговорили к четырём годам лишения свободы. В январе этого года Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора, после чего Мосгорсуд смягчил его до полутора лет колонии.
- Котов является вторым осуждённым по так называемой "дадинской" статье, которая предусматривает уголовное наказание для тех, кто больше трёх раз за полгода получил административное взыскание за нарушение правил проведения митингов.
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