Котову не смягчили меру пресечения из-за лозунга "Путин – вор"

Оппозиционному активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга, не смягчили меру пресечения из-за лозунгов "Путин – вор" и "Долой Путина". Это следует из мотивировочной части решения Мосгорсуда.

Документ оказался в распоряжении газеты "Ведомости". В нём сказано, что Котов на акции оппозиции якобы скандировал лозунги, направленные "на подрыв авторитета и дезорганизацию государственной власти в России", и "призывал к свержению президента страны Владимира Путина". Всё это, согласно решению суда, является отягчающими обстоятельствами, поскольку свидетельствует о "деструктивном поведении" активиста, который представляет "реальную угрозу общественным ценностям".